Рамос: "У меня - хорошие отношения с Неймаром, для него - открыты двери в "Реале"

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Рамос: "У меня - хорошие отношения с Неймаром, для него - открыты двери в "Реале"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о возможном переходе вингера французского ПСЖ Неймара в его клуб.

"Мне нравится играть с лучшими, и ясно, что Неймар - один из них. Может быть, ему было легче уйти в ПСЖ, а не напрямую в "Реал". Это личное решение, и никогда не известно, что может случиться в будущем, потому что футбол быстро развивается. Для него будут открыты двери, если он захочет перейти. У меня - хорошие отношения с ним", - цитирует 31-летнего бека Mirror.

Напомним, Неймар пытается убедить Коутиньо перебраться в ПСЖ. | soccernews.ru

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