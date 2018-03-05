Рамос: "У "Реала" есть оружие против ПСЖ"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

"У парижан имеется великолепная группа игроков в атаке, но у нас есть оружие против них. Мы попытаемся нанести ущерб сопернику в Париже", - приводит слова 31-летнего защитника королевского клуба ActuFoot.

Напомним, перед матчем с ПСЖ Перес предъявил требование Зидану. | soccernews.ru