Рамос: "У Роналду - другая роль, он играет за "Золотые мячи" и индивидуальные награды"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о недовольстве ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду своей игрой в победных матчах "сливочных".

"Может быть, это не лучший способ выражения своих эмоций, и да, возможно, есть люди, которым не нравится такая реакция... Но очевидно, что у Криса - другая роль: он играет за "Золотую бутсу", "Золотой мяч" и другие индивидуальные награды, на которые влияют голы, которые он забивает. Но я думаю, что, прежде всего, нельзя его критиковать за это, потому что он очень многое дает команде, даже когда не забивает", - цитирует 31-летнего защитника AS.

Напомним, Рамос не согласился с мнением Роналду о слабости "Реала". | soccernews.ru