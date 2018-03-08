Рамос удивил партнеров по "Реалу" своим новым автомобилем

Теги серхио рамосреал мадрид

Рамос удивил партнеров по "Реалу" своим новым автомобилемИгроки мадридского "Реала" заинтересовались новым автомобилем своего капитана Серхио Рамоса, на котором он явился на одну из тренировок команды.

Напомним, Рамос установил рекорд Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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