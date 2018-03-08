Рамос удивил партнеров по "Реалу" своим новым автомобилем
Игроки мадридского "Реала" заинтересовались новым автомобилем своего капитана Серхио Рамоса, на котором он явился на одну из тренировок команды.
Напомним, Рамос установил рекорд Лиги Чемпионов. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бонуччи: "Нам не хватило опыта, это было заметно в первом тайме"
-
Иванович: "Главная цель ответного матча с "Лейпцигом" - не пропустить"
-
Манчини: "Кришито просто спас "Зенит", теперь для нас не все закончено"
-
Турнир прогнозов: анонс 40 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 39 тура
-
"Лацио" - "Динамо" Киев - 2:2 (обзор)
-
"Спортинг" – "Виктория Пльзень" - 2:0 (обзор)
-
"РБ Лейпциг" – "Зенит" – 2:1 (обзор)
-
"Марсель" – "Атлетик" - 3:1 (обзор)
-
"Зенит" уступает в Лейпциге, но сохраняет шансы на выход в следующий раунд
-
"Спортинг" победил "Викторию Пльзень", "Марсель" сильнее "Атлетика"
-
Мини-сенсация в Риме: киевское "Динамо" не проигрывает "Лацио"
-
За первые два месяца 2018 года Шюррле набрал уже столько же очков по системе "гол+пас", сколько за весь прошлый год
-
Венгер: "Арсенал" одержал важную победу после кошмарной недели"
-
Геркус: "Бились как могли, но это "Атлетико" - одна из лучших команд мира"
-
Гаттузо: "Милан" не играл как единая команда"
-
Романьоли: "Милан" пропустил от "Арсенала" два глупых гола"
-
Пейчинович: "Теперь "Локомотив" может полностью сконцентрироваться на чемпионате России"
-
Чорлука: "Если честно, то "Атлетико" лучше "Локомотива", это сильная команда"
-
"РБ Лейпциг" и "Зенит" не забили голов в первом тайме
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|61
|3
|Реал Мадрид
|27
|54
|4
|Валенсия
|27
|53
|5
|Севилья
|27
|45
|6
|Вильярреал
|27
|41
|7
|Жирона
|27
|40
|8
|Эйбар
|27
|39
|9
|Бетис
|27
|37
|10
|Хетафе
|27
|36
|11
|Сельта Виго
|26
|35
|12
|Реал Сосьедад
|27
|33
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Атлетик Бильбао
|27
|32
|15
|Эспаньол
|27
|32
|16
|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|27
|21
|18
|Лас Пальмас
|26
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|27
|19
|20
|Малага
|27
|13