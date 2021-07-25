Рамос уговаривает Мбаппе остаться в ПСЖ

Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Как сообщает Diario AS, испанский защитник Серхио Рамос пытается уговорить нападающего Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.

По информации источника, Рамос сказал французу, что тот должен остаться для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов, что является главной целью парижан.

Напомним, что испанец перешел во французский клуб этим летом после того, как его контракт с мадридским "Реалом" истек.

Мбаппе активно интересуется "Реал".

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