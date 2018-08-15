Рамос: "Уход Роналду не остановит победную поступь "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о силе своей команды.

"Потеря такого важного игрока, как Криштиану Роналду - негативный момент, но из-за этого мы не прекратим выигрывать. На протяжении всей истории мы переживали расставания с великими игроками, но все равно продолжали побеждать. Нам придется оставить это. "Реал Мадрид" продолжит побеждать, независимо от того, что произойдет. "Мадрид" не прекратит побеждать", - цитирует 32-летнего бека goal.com.

Напомним, Рамос ответил Клоппу. | soccernews.ru