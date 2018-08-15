Рамос: "Уход Роналду не остановит победную поступь "Реала"

Теги реал мадридкриштиану роналдусерхио рамос

Рамос: "Уход Роналду не остановит победную поступь "Реала"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о силе своей команды.

"Потеря такого важного игрока, как Криштиану Роналду - негативный момент, но из-за этого мы не прекратим выигрывать. На протяжении всей истории мы переживали расставания с великими игроками, но все равно продолжали побеждать. Нам придется оставить это. "Реал Мадрид" продолжит побеждать, независимо от того, что произойдет. "Мадрид" не прекратит побеждать", - цитирует 32-летнего бека goal.com.

Напомним,  Рамос ответил Клоппу. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов