Рамос установил личный рекорд

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Рамос установил личный рекорд

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос забил гол в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (3:1, перерыв).

Футболист отличился в 15-й раз в нынешнем сезоне (11 голов он забил за "Реал", а также еще четыре мяча - за сборную Испании). Таким образом он установил личный рекорд в составе "Реала". Ранее он забил 10 голов за "Реал" в сезоне-2016/17.

Всего 32-летний Рамос забил 105 голов в своей карьере.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ну а кому еще забивать в такие времена, Рамос может и начудить и удалиться, но это настоящий боец, который выгрызает победы. В нынешнем составе, только он и еще пара игроков, доказывают свой класс

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