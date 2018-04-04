Рамос установил мировой рекорд

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Рамос установил мировой рекорд

Защитник "Реала" Серхио Рамос получил желтую карточку в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (3:0).

Это предупреждение стало 243-м в карьере футболиста и он стал мировым рекордсменом по этому показателю. Также игрок больше 20 раз удалялся с поля.

Напомним, что 32-летний Рамос пропустит ответный матч с "Юве" из-за перебора карточек.

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