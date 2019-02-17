Рамос установил новый антирекорд Примеры



Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос получил красную карточку в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (1:2).

Футболист получил две желтые карточки и покинул поле на 90-й минуте. Таким образом, Рамос стал первым игроком в истории Примеры, который получил 20 красных карточек в матчах турнира.

Всего в карьере 32-летнего Рамоса стало уже 25 красных карточек в составе "Реала".

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