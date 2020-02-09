Рамос установил рекорд чемпионата Испании

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Рамос установил рекорд чемпионата Испании

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос стал первым игроком, который забивает голы на протяжении 17 лет подряд в чемпионате Испании.

Футболист отличился в поединке 23-го тура с "Осасуной" (сейчас счет 2:1, идет 2-й тайм). Свой первый гол в Ла Лиге он забил 26 сентября 2004 года, когда выступал за "Севилью".

В нынешнем сезоне 33-летний Рамос провел за "Реал" 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2021 года.

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