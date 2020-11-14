Рамос установил рекорд для футболистов европейских сборных

Теги испаниясерхио рамосстатистикаджанлуиджи буффон

Рамос установил рекорд для футболистов европейских сборных

Защитник сборной Испании Серхио Рамос установил рекорд для футболистов европейских сборных.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги наций с командой Швейцарии стал для Рамоса 177-м в составе сборной Испании. По этому показателю он превзошел достижение бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, который сыграл за национальную команду 176 матчей.

Стоит отметить, что 34-летний Рамос может побить и мировой рекорд. Сейчас он принадлежит бывшему игроку сборной Египта Ахмеду Хассану, который провел 184 матча за сборную.

Не пропустите: Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за Серхио Рамоса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Испания на 89-й минуте ушла от поражения в матче с Швейцарией

Испания на 89-й минуте ушла от поражения в матче с Швейцарией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов