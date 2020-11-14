Рамос установил рекорд для футболистов европейских сборных
Защитник сборной Испании Серхио Рамос установил рекорд для футболистов европейских сборных.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги наций с командой Швейцарии стал для Рамоса 177-м в составе сборной Испании. По этому показателю он превзошел достижение бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, который сыграл за национальную команду 176 матчей.
Стоит отметить, что 34-летний Рамос может побить и мировой рекорд. Сейчас он принадлежит бывшему игроку сборной Египта Ахмеду Хассану, который провел 184 матча за сборную.
Не пропустите: Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за Серхио Рамоса. | http://soccernews.ru
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