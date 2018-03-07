Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос установил рекорд Лиги Чемпионов, информирует OptaJose.

Так, предупреждение, полученное 31-летним защитником королевского клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ, оказалось для него 33-м в турнире. Этот показатель стал рекордным в истории ЛЧ.

Напомним, Ковачич подвел итог матчу против ПСЖ. | soccernews.ru