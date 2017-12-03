Рамос установил рекорд Примеры по числу удалений

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос получил красную карточку в матче 14-го тура Примеры против "Атлетика".

Как сообщает Opta, 31-летний центрбек заработал удаление в 19-й раз в играх чемпионата Испании - это новый рекорд турнира.

Стоит отметить, что "Реал" в меньшинстве не сумел обыграть "Атлетик", довольствуясь нулевой ничьей. | http://soccernews.ru