Рамос установил рекорд Примеры по числу удалений
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос получил красную карточку в матче 14-го тура Примеры против "Атлетика".
Как сообщает Opta, 31-летний центрбек заработал удаление в 19-й раз в играх чемпионата Испании - это новый рекорд турнира.
Стоит отметить, что "Реал" в меньшинстве не сумел обыграть "Атлетик", довольствуясь нулевой ничьей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|36
|2
|Валенсия
|13
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|30
|4
|Реал Мадрид
|14
|28
|5
|Севилья
|14
|28
|6
|Вильярреал
|13
|21
|7
|Реал Сосьедад
|14
|19
|8
|Сельта Виго
|14
|18
|9
|Бетис
|13
|18
|10
|Жирона
|13
|17
|11
|Леганес
|13
|17
|12
|Хетафе
|13
|16
|13
|Эспаньол
|13
|16
|14
|Леванте
|14
|16
|15
|Атлетик Бильбао
|14
|14
|16
|Эйбар
|13
|14
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|14
|12
|18
|Малага
|14
|8
|19
|Лас Пальмас
|13
|7
|20
|Алавес
|13
|6