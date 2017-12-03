Рамос установил рекорд Примеры по числу удалений

Теги реал мадридатлетик бильбаосерхио рамос

Рамос установил рекорд Примеры по числу удалений

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос получил красную карточку в матче 14-го тура Примеры против "Атлетика".

Как сообщает Opta, 31-летний центрбек заработал удаление в 19-й раз в играх чемпионата Испании - это новый рекорд турнира.

Стоит отметить, что "Реал" в меньшинстве не сумел обыграть "Атлетик", довольствуясь нулевой ничьей. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 14 19
8 Сельта Виго 14 18
9 Бетис 13 18
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 13 16
13 Эспаньол 13 16
14 Леванте 14 16
15 Атлетик Бильбао 14 14
16 Эйбар 13 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Малага 14 8
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов