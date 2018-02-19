Рамос установил рекорд Примеры по количеству желтых карточек

Защитник "Реала" Серхио Рамос получил очередное предупреждение в рамках Примеры.

Вчера футболист получил желтую карточку в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (5:3). Это 162-й "горчичник" для испанца.

По количеству предупреждений он вышел на первое место, сравнявшись с экс-игроком "Химнастики" Альберто Лопо.

Напомним, что также Рамос является рекордсменом чемпионата Испании по количеству удалений.

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