Рамос установил рекорд "Реала"



Защитник "Реала" Серхио Рамос отличился в матче за Суперкубок УЕФА против "Атлетико" (2:4, овертайм).

Футболист забил гол с пенальти в середине второго тайма.

Стоит отметить, что Рамос стал первым игроком в истории "Реала", который забивал голы в двух матчах за Суперкубок. Ранее он отметился голом в 2016 году.

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