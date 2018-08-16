Рамос установил рекорд "Реала"

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Рамос установил рекорд "Реала"
Защитник "Реала" Серхио Рамос отличился в матче за Суперкубок УЕФА против "Атлетико" (2:4, овертайм).

Футболист забил гол с пенальти в середине второго тайма.

Стоит отметить, что Рамос стал первым игроком в истории "Реала", который забивал голы в двух матчах за Суперкубок. Ранее он отметился голом в 2016 году.

Не пропустите: Рамос вывел "Реал" вперед в матче с "Атлетико". | http://soccernews.ru

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