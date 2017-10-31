Рамос уверен, что "Реал" остаётся в чемпионской гонке

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос верит, что его команда ещё способна побороться за чемпионство в этом сезоне.

"Возможно, в некоторых случаях команда не действовала с надлежащей интенсивностью, и соперники воспользовались этим. Не будем горевать, в футболе такое имеет место. "Реалу" не впервой нивелировать разницу в восемь очков. Мы уже становились чемпионами в ситуации, когда отставали от соперника на ещё большее количество очков. Нам следует учиться на ошибках" - цитирует Рамоса Marca.

Напомним, что сейчас "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая не только от "Барселоны", но и от "Валенсии".

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