Рамос: "Ужасное начало сезона"

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Рамос: "Ужасное начало сезона"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался после матча пятого тура Примеры, в котором его команда проиграла "Бетису".

"Ужасное начало сезона, мы обеспокоены. "Реал" играл против тех соперников, которые обычно не увозят с "Бернабеу" очки. Нам нужно двигаться вперёд, перезагрузиться и думать о следующих матчах. Мы всё та же команда, которая полтора месяца назад выигрывала титулы. У нас великолепный состав, нам нет оправданий" - приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, что по итогам пяти туров "Реал" занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры, имея в активе всего 8 очков.

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