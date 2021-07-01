Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, испанский защитник Серхио Рамос в ближайшее время станет игроком "ПСЖ".

По информации источника, стороны подпишут контракт до лета 2023 года.

В течении нескольких дней Рамос должен пройти для парижан медобследование.

Отмечается, что "ПСЖ" начал налаживать контакт с агентом Серхио Рамоса еще в январе, а конкретные переговоры начались в апреле.

По данным журналиста, парижане сразу предложили футболисту контракт на 2 сезона, как тот и хотел.

В прошедшем сезоне Рамос сыграл 15 матчей в Ла Лиге за мадридский "Реал", в которых забил 2 гола.

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