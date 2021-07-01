Рамос в ближайшее время станет игроком "ПСЖ"

Теги реал мадридпсжсерхио рамос

Рамос в ближайшее время станет игроком "ПСЖ"Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, испанский защитник Серхио Рамос в ближайшее время станет игроком "ПСЖ".

По информации источника, стороны подпишут контракт до лета 2023 года.

В течении нескольких дней Рамос должен пройти для парижан медобследование.

Отмечается, что "ПСЖ" начал налаживать контакт с агентом Серхио Рамоса еще в январе, а конкретные переговоры начались в апреле.

По данным журналиста, парижане сразу предложили футболисту контракт на 2 сезона, как тот и хотел.

В прошедшем сезоне Рамос сыграл 15 матчей в Ла Лиге за мадридский "Реал", в которых забил 2 гола.

Также не пропустите: Варан близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дивеев может перебраться в Италию

Дивеев может перебраться в Италию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов