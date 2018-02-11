Рамос: "В матче с ПСЖ случиться может все, что угодно"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против французского ПСЖ.

"В этой игре все может случиться. Это будет очень интенсивный матч. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть у ПСЖ. Мы должны оставить все силы на поле для победы", - приводит слова 31-летнего защитника ActuFoot.

Напомним, свою оценку предстоящему сопернику дал и Варан. | soccernews.ru