Рамос: "В моей команде всегда найдётся место для Месси"

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Новичок ПСЖ Серхио Рамос поддерживает возможный переход в парижский клуб бывшего нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Напомним, что 30 июня истёк контракт аргентинца с "блауграной". С тех пор он является свободным агентом. Однако каталонский клуб работает над заключением нового соглашения со своей главной звездой.

"Мне нравится играть с лучшими футболистами, и Месси - один из лучших в мире. Для него всегда найдётся место в моей команде", - цитирует Рамоса Mundo Deportivo.

34-летний Месси является воспитанником "Барсы", он находился в структуре клуба с 2000 года, за основную команду дебютировал в ноябре 2003-го, с тех пор сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.

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