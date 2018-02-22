Рамос: "В "Реале" нет соперничества за право исполнения пенальти"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал, почему пенальти во вчерашней игре Ла Лиги против "Леванте" пробивал он.
"Всякий раз, когда Роналду нет на поле, пенальти пробивает либо Бэйл, либо я. Мы чередуемся. Между нами нет соперничества из-за этого", - приводит слова 31-летнего защитника королевского клуба Express.
Напомним, Рамос заверил, что "Реал" будет продолжать бороться за чемпионство в Ла Лиге. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: итоги 36 тура
-
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
-
Чуда не случилось: "Спартак" победил "Атлетик", но этого не хватило для выхода в 1/8 финала
-
За счет выездного гола "Динамо" выбивает АЕК и выходит в 1/8 финала Лиги Европы
-
"Зенит" уверенно обыгрывает "Селтик" и выходит в 1/8 финала Лиги Европы
Лента новостей
-
Штёгер: "Нам немного повезло в матче с "Аталантой"
-
Натхо пока не определился со своим будущим
-
"Челси" отказался от приобретения Алекса Сандро
-
Комбаров прокомментировал смерть полицейского в Бильбао
-
Три российских клуба вышли в 1/8 финала Лиги Европы в третий раз в истории
-
Таски получил травму бедра в игре с "Атлетиком"
-
"Анжи" подписал голкипера "Арарата"
-
Бэйл точно покинет "Реал" летом
-
Зобнин: "Бились, старались, но увы, не хватило совсем чуть-чуть"
-
Полиция Бильбао: "Сейчас мы не можем обвинять в смерти полицейского российских болельщиков"
-
Президент Ла Лиги: "Российские ультрас не должны были приезжать в Бильбао"
-
Венгер: "В первом тайме мы были слишком самоуверенными, не хватало концентрации"
-
В УЕФА решительно осудили беспорядки в Бильбао (видео)
-
Скончался полицейский, госпитализированный во время стычки фанатов "Атлетика" и "Спартака"
-
Турнир прогнозов: анонс 37 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 36 тура
-
Иммобиле - четвертый футболист из топ-5 лиг, забивших не менее 30 голов этом сезоне
-
Каррера: "Порадовало все. Кроме вылета "Спартака" из Лиги Европы"
-
Россия сократила отставание от Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА
-
Отступные за Серхи Роберто вторые по величине в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|62
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|55
|3
|Реал Мадрид
|24
|48
|4
|Валенсия
|24
|46
|5
|Севилья
|24
|39
|6
|Вильярреал
|24
|38
|7
|Эйбар
|24
|35
|8
|Жирона
|24
|34
|9
|Хетафе
|24
|33
|10
|Бетис
|24
|33
|11
|Сельта Виго
|24
|32
|12
|Реал Сосьедад
|24
|29
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Атлетик Бильбао
|24
|28
|15
|Алавес
|24
|28
|16
|Эспаньол
|24
|27
|17
|Леванте
|24
|20
|18
|Лас Пальмас
|24
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|24
|17
|20
|Малага
|24
|13