Рамос: "В "Реале" нет соперничества за право исполнения пенальти"

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Рамос: "В "Реале" нет соперничества за право исполнения пенальти"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал, почему пенальти во вчерашней игре Ла Лиги против "Леванте" пробивал он.

"Всякий раз, когда Роналду нет на поле, пенальти пробивает либо Бэйл, либо я. Мы чередуемся. Между нами нет соперничества из-за этого", - приводит слова 31-летнего защитника королевского клуба Express.

Напомним, Рамос заверил, что "Реал" будет продолжать бороться за чемпионство в Ла Лиге. | soccernews.ru

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