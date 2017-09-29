Рамос в своем твиттере послал ответ для Пике

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Рамос в своем твиттере послал ответ для ПикеКапитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал твит своего партнера по линии обороны в национальной команде Жерар Пике, который высказался в поддержку проведения референдума о независимости Каталонии.

Так, защитник мадридского "Реала" написал: "Твит Пике - не лучшее решение, если он хочет, чтобы фанаты перестали свистеть в его адрес. Может быть, его твит не соответствует статусу игрока национальной команды, но каждый может выражать свое собственное мнение".

Напомним, Перес настаивает на реформировании Федерации футбола Испании. | soccernews.ru

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