Рамос в своем твиттере послал ответ для Пике

Капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал твит своего партнера по линии обороны в национальной команде Жерар Пике, который высказался в поддержку проведения референдума о независимости Каталонии.

Так, защитник мадридского "Реала" написал: " Твит Пике - не лучшее решение, если он хочет, чтобы фанаты перестали свистеть в его адрес. Может быть, его твит не соответствует статусу игрока национальной команды, но каждый может выражать свое собственное мнение ".

Напомним, Перес настаивает на реформировании Федерации футбола Испании. | soccernews.ru