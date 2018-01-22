Рамос вернулся в общую группу

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Рамос вернулся в общую группу

Защитник "Реала" Серхио Рамос вернулся в общую группу, сообщает AS.

Напомним, что игрок из-за мышечного повреждения ноги не появлялся на поле с декабря прошлого года.

Однако сообщается, что участие Рамоса в ответной игре четвертьфинала Кубка Испании с "Леганесом" маловероятно.

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