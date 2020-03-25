Рамос внес вклад в борьбу с коронавирусом
Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос профинансировал приобретение медицинских средств для борьбы с китайским коронавирусом COVID-19.
Футболист в сотрудничестве с ЮНИСЕФ купил 264571 респираторную маску, 15000 тестов для обнаружения коронавируса и 1000 защитных комплектов для медицинских работников Испании.
"Это срочная и крайне необходимая помощь! В пятницу материалы, столь нужные медицинским работникам, приедут в Испанию. У вас есть возможность присоединиться к нам. В данной ситуации никакая помощь не будет лишней. Отправьте SMS со словом "ЮНИСЕФ" на номер 28028. Наши медицинские центры и специалисты нуждаются в нас для борьбы с вирусом", - написал Рамос в своем Twitter.
В данный момент в Испании коронавирусом заразились более 47 тысяч человек. Число умерших составило почти 3500 человек. Во всем мире заразились более 440 тысяч человек (почти 20 тысяч умерли).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14