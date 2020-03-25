Рамос внес вклад в борьбу с коронавирусом



Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос профинансировал приобретение медицинских средств для борьбы с китайским коронавирусом COVID-19.

Футболист в сотрудничестве с ЮНИСЕФ купил 264571 респираторную маску, 15000 тестов для обнаружения коронавируса и 1000 защитных комплектов для медицинских работников Испании.

"Это срочная и крайне необходимая помощь! В пятницу материалы, столь нужные медицинским работникам, приедут в Испанию. У вас есть возможность присоединиться к нам. В данной ситуации никакая помощь не будет лишней. Отправьте SMS со словом "ЮНИСЕФ" на номер 28028. Наши медицинские центры и специалисты нуждаются в нас для борьбы с вирусом", - написал Рамос в своем Twitter.

В данный момент в Испании коронавирусом заразились более 47 тысяч человек. Число умерших составило почти 3500 человек. Во всем мире заразились более 440 тысяч человек (почти 20 тысяч умерли).

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