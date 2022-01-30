Рамос вновь получил травму

Фото: инстаграм Рамоса\Автор неизвестен

Испанский центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос не примет участия в матче 1/8 финала Кубка Франции против "Ниццы", который состоится завтра, 31 января по причине очередной травмы.

Как сообщает пресс-служба парижан, у Рамоса обнаружена мышечная травма правой икроножной мышцы. Отмечается, что испанец будет повторно обследован в середине недели.

Отметим, что уже 15 февраля состоится матч 1\8 финала Лиги чемпионов, где ПСЖ встретится с мадридским "Реалом".

В текущей кампании французской Лиги 1 Рамос сыграл в 4 матчах, в которых отметился одним забитым голом.

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