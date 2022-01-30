Рамос вновь получил травму
Фото: инстаграм Рамоса\Автор неизвестен
Испанский центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос не примет участия в матче 1/8 финала Кубка Франции против "Ниццы", который состоится завтра, 31 января по причине очередной травмы.
Как сообщает пресс-служба парижан, у Рамоса обнаружена мышечная травма правой икроножной мышцы. Отмечается, что испанец будет повторно обследован в середине недели.
Отметим, что уже 15 февраля состоится матч 1\8 финала Лиги чемпионов, где ПСЖ встретится с мадридским "Реалом".
В текущей кампании французской Лиги 1 Рамос сыграл в 4 матчах, в которых отметился одним забитым голом.
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|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13