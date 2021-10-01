Рамос вновь пропустит матч ПСЖ

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Рамос вновь пропустит матч ПСЖФото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос все еще не восстановился от травмы икроножной мышцы.

Как сообщает Le Parisien, футболист не тренировался с командой перед игрой против "Ренна". 

В то же время издание AS сообщает, что участие Рамос в этой игре маловероятно. Дата его возвращения неизвестна. Отмечается, что сам Рамос хотел бы сыграть поскорее, но тренерский и медицинский штабы парижан не намерены им рисковать и дадут сыграть, только когда испанец полностью восстановится.

Напомним, что Рамос стал игроком ПСЖ в июле, однако все еще не дебютировал.

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