Рамос во время матча с "Эйбаром" отлучался в туалет

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Рамос во время матча с "Эйбаром" отлучался в туалет

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос во время матча 28-го тура Примеры против "Эйбара" отлучался в туалет, сообщает Marca.

По сведениям издания, 31-летний футболист в середине второго тайма что-то сказал арбитру и убежал в раздевалку, на поле он вернулся примерно через пять минут.

На послематчевой пресс-конференции главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану задали вопрос об этом инциденте, на что он со смехом ответил: "Он немного обделался".  

Напомним, что "Реал" обыграл "Эйбар" со счётом 2:1 благодаря дублю Криштиану Роналду. | http://soccernews.ru

комментарии
Бубен

ну чтож поделать, у нас в реале все срутся.

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