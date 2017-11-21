Рамос: "Восстановление идет шаг за шагом"

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос вскоре сможет вернуться на поле.

Напомним, что футболист получил перелом носа в матче чемпионата Испании с "Атлетико" (0:0).

"Шаг за шагом", - написал Рамос в своем Instagram и прикрепил фото.

Фото: Нос Рамоса уже приходит в норму.

Возможно Рамос сумеет восстановиться к матчу 14-го тура чемпионата Испании против "Атлетика", который состоится 2 декабря.

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