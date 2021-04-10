Рамос впервые пропустит Эль Класико в Ла Лиге

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Рамос впервые пропустит Эль Класико в Ла Лиге

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос из-за травмы пропустит матч 30-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".

Это первый случай, когда 35-летний защитник не примет участие в Эль Класико в рамках Ла Лиги.

Звёздный испанец сыграл в 45 из 47 матчей против "Барсы" после трансфера в королевский клуб в 2005 году. Ранее он пропускал только поединки с каталонцами в Лиге Чемпионов и Кубке Испании.

Напомним, что Рамос является рекордсменом Эль Класико по числу проведённых игр (45), однако Лионель Месси (44) может догнать его уже сегодня.

"Реал" примет "Барсу" в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: Зидан не хочет, чтобы Рамос ушел из "Реала". | http://soccernews.ru
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