Рамос впервые пропустит Эль Класико в Ла Лиге
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос из-за травмы пропустит матч 30-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".
Это первый случай, когда 35-летний защитник не примет участие в Эль Класико в рамках Ла Лиги.
Звёздный испанец сыграл в 45 из 47 матчей против "Барсы" после трансфера в королевский клуб в 2005 году. Ранее он пропускал только поединки с каталонцами в Лиге Чемпионов и Кубке Испании.
Напомним, что Рамос является рекордсменом Эль Класико по числу проведённых игр (45), однако Лионель Месси (44) может догнать его уже сегодня.
"Реал" примет "Барсу" в 22:00 по московскому времени.
Не пропустите: Зидан не хочет, чтобы Рамос ушел из "Реала". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14