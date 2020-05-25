Рамос вспомнил свой легендарный гол в финале ЛЧ-2014

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос опубликовал в инстаграме пост, посвящённый своему голу в финале Лиги Чемпионов сезона 2013/14.

"Минута 92.48. Шесть лет прошло с момента, который изменил нашу историю. Никогда не устану повторять это. Никогда не устану от этого чувства", - написал 34-летний испанец.

Напомним, что Рамос на 93-й минуте сравнял счёт в матче с "Атлетико", что спасло "Реал" от поражения. В овертаймах "сливочные" забили сопернику ещё три гола и выиграли ЛЧ в десятый раз в истории.

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