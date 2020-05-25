Рамос вспомнил свой легендарный гол в финале ЛЧ-2014
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос опубликовал в инстаграме пост, посвящённый своему голу в финале Лиги Чемпионов сезона 2013/14.
"Минута 92.48. Шесть лет прошло с момента, который изменил нашу историю. Никогда не устану повторять это. Никогда не устану от этого чувства", - написал 34-летний испанец.
Minuto 92:48 Hace seis años de este gesto que cambió nuestra historia. Nunca me cansaré de volver a hacerlo. Nunca me cansaré de sentirlo. Six years since that moment that changed our story. I'll never get tired of repeating it. I'll never get tired of feeling it. #LaDécima #HalaMadrid
Напомним, что Рамос на 93-й минуте сравнял счёт в матче с "Атлетико", что спасло "Реал" от поражения. В овертаймах "сливочные" забили сопернику ещё три гола и выиграли ЛЧ в десятый раз в истории.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14