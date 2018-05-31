Рамос: "Вы уходите, но ваше наследие уже нельзя оставить незамеченным"

Капитан "Реала" Серхио Рамос попрощался с наставником команды Зинедином Зиданом.

"Мистер, вы ушли на пике формы как в статусе футболиста, так и тренера. Спасибо вам за два с половиной года футбола, любви и дружбы. Вы уходите, но ваше наследие уже нельзя оставить незамеченным. Это была одна из самых успешных глав в истории клуба" - написал Рамос в своем твиттере.

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