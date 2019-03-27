Рамос выбрал между Месси и Марадоной

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Рамос выбрал между Месси и Марадоной

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории Аргентины. Об этом сообщает Goal. 

"Я уважаю Марадону, однако в Аргентине все фанаты знают, что это было в прошлом. Сейчас лучшим в истории является Лео Месси", - сказал Рамос.

Марадона стал чемпионом и вице-чемпионом мира сборной Аргентины. Месси в составе сборной не выиграл ни одного трофея, проиграв с ней четыре финала крупных турниров - один чемпионата мира и три Кубка Америки. 

На данный момент Марадона возглавляет клуб "Дорадос". Месси выступает за сборную Аргентины и "Барселону".

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