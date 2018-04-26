Рамос: "Выглядели очень солидно"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос дал первый комментарий по выигрышному для своей команды матчу против мюнхенской "Баварии" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.
"Мы были очень солидны и очень хорошо защищались. Мы сделали первый шаг на пути к финалу. Марко Асенсио стал ключевым игроком для нас", - приводит слова 32-летнего бека "сливочных" официальный сайт УЕФА.
Напомним, "Реал" обыграл "Баварию" со счетом 2:1. | soccernews.ru
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