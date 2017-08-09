Рамос: "Выигрыш титула - лучший способ начать новый сезон"

Защитник "Реала" Серхио Рамос считает, что победа - лучший способ начать новый сезон.

Об этом он заявил после матча за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед" (2:1).

"Мы выиграли почти все матчи прошлого сезона. Выигрыш титула - лучший способ начать новый. Никогда не устану от побед, несмотря на то, что у меня большая коллекция трофеев", - сказал он. | http://soccernews.ru