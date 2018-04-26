Рамос вышел на девятое место по числу матчей за "Реал"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос принял участие в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Баварии".

Эта игра стала для 32-летнего футболиста 559-й в составе королевского клуба.

По этому показателю Рамос вышел на девятое место в истории "сливочных", догнав Хосе Мичела.

Напомним, что рекордсменом "Реала" по числу проведённых матчей является Рауль Гонсалес (741).

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