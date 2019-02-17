Рамос вышел на пятое место по количеству матчей за "Реал"

Защитник "Реала" Серхио Рамос сыграл в матче против "Жироны" (1:2).

Этот матч стал 601-м для Рамоса в футболке "Реала". Отметим, что 32-летний игрок поднялся на 5-ю строчку по этому показателю, которую с ним делят Фернандо Йерро и Франсиско Хенто.

Впереди Рамоса находятся Сантильяна (645), Мануэль Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).

Рамос перебрался в "Реал" в 2005 году. В этом сезоне на его счету 11 голов и один ассист в 37 играх.

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