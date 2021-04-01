Рамос вышел на третье место в мире по числу матчей за сборную

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Капитан сборной Испании Серхио Рамос принял участие в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против Косово (3:1).

Для центрального защитника мадридского "Реала" эта игра стала 180-й в составе "Фурии Рохи".

Таким образом, 35-летний футболист вышел на третье место в мире по числу встреч за национальную команду. По этому показателю он догнал оманца Ахмеда Мубарака.

Впереди Рамоса только Бадер аль-Мутава из Кувейта (181) и Ахмед Хассан из Египта (184).

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