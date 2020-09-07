Рамос вышел на восьмое место среди лучших бомбардиров сборной Испании

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос оформил дубль в матче Лиги Наций между сборными Испании и Украины (4:0).

Теперь на счету 34-летнего футболиста 23 забитых мяча в составе "Фурии Рохи".

По этому показателю Рамос догнал легендарного Альфредо Ди Стефано и делит с ним восьмое место в списке лучших голеадоров национальной команды.

Лидирует среди бомбардиров испанской сборной нападающий Давид Вилья, в активе которого 59 голов.

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