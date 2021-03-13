Рамос вышел на второе место по количеству побед в матчах Ла Лиги
Капитан "Реала" Серхио Рамос вышел на поле в матче 27-го тура испанской Ла Лиги против "Эльче", в котором мадридцы одержали волевую победу со счетом 2:1. Для 34-летнего футболиста победа стала 334-й в чемпионате Испании.
По этому показателю Рамос вышел на второе место, догнав легенду "королевского клуба" голкипера Икера Касильяса. За свою карьеру Рамос одержал 315 побед со "сливочными" и еще 19 — с "Севильей".
Для достижения этой отметки Рамос сыграл в 508 матчах (39 из них в составе "Севильи").
Действующий рекорд по победам в Ла Лиге принадлежит капитану "Барселоны" Лионелю Месси. Аргентинец со своей командой был сильнее соперников в 377 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14