Рамос вышел на второе место по количеству побед в матчах Ла Лиги

Теги серхио рамосреал мадридлионель месси

Рамос вышел на второе место по количеству побед в матчах Ла ЛигиКапитан "Реала" Серхио Рамос вышел на поле в матче 27-го тура испанской Ла Лиги против "Эльче", в котором мадридцы одержали волевую победу со счетом 2:1. Для 34-летнего футболиста победа стала 334-й в чемпионате Испании.

По этому показателю Рамос вышел на второе место, догнав легенду "королевского клуба" голкипера Икера Касильяса. За свою карьеру Рамос одержал 315 побед со "сливочными" и еще 19 — с "Севильей".

Для достижения этой отметки Рамос сыграл в 508 матчах (39 из них в составе "Севильи").

Действующий рекорд по победам в Ла Лиге принадлежит капитану "Барселоны" Лионелю Месси. Аргентинец со своей командой был сильнее соперников в 377 играх.

Читать также: "Реал" вырвал победу у "Эльче", благодаря дублю Бензема | http://soccernews.ru
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