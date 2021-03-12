Рамос высказался о гипотетическом переходе Месси в "Реал"
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о гипотетическом переходе в королевский клуб аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"На первое время я бы поселил его в своем доме, чтобы он освоился. Я был бы в восторге, если бы такой переход состоялся. Он принес много боли "Реалу" в свои лучшие голы. Поэтому я был бы рад видеть его в "Реале". Мне не пришлось бы играть против него, а он помог бы нам стать сильнее", - приводит слова Рамоса Ole.
Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года. Таким образом, форвард может перейти в другой клуб бесплатно.
Не пропустите: Впервые за 6 лет Месси не реализовал пенальти в матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14