Рамос высказался о гипотетическом переходе Месси в "Реал"

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Рамос высказался о гипотетическом переходе Месси в "Реал"

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о гипотетическом переходе в королевский клуб аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"На первое время я бы поселил его в своем доме, чтобы он освоился. Я был бы в восторге, если бы такой переход состоялся. Он принес много боли "Реалу" в свои лучшие голы. Поэтому я был бы рад видеть его в "Реале". Мне не пришлось бы играть против него, а он помог бы нам стать сильнее", - приводит слова Рамоса Ole.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года. Таким образом, форвард может перейти в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: Впервые за 6 лет Месси не реализовал пенальти в матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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