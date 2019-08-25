Рамос высказался о Неймаре, который может перейти в "Реал"
Защитник "Реала" Серхио Рамос рассказал, что он думает о бразильском нападающем ПСЖ Неймаре, который может перейти в королевский клуб.
"Неймар является топовым игроком, который входит в топ-3 в мире. Но говорить о его возможном трансфере - это неуважение к великому клубу ПСЖ.
Понятно, что многие трансферы обсуждаются в контексте с "Реалом", так как трансферное окно все еще открыто. Но игроки должны сохранять невозмутимость в такие моменты", - приводит слова Рамоса Goal.
Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар принял решение покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно. На форварда также претендуют "Барселона" и "Ювентус".
Не пропустите: Стало известно, когда "Барселона" сделает новое предложение по Неймару. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|2
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|Реал Мадрид
|2
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|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Осасуна
|2
|4
|5
|Мальорка
|1
|3
|6
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|7
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|8
|Алавес
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Бетис
|1
|0
|16
|Барселона
|1
|0
|17
|Хетафе
|1
|0
|18
|Леганес
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0