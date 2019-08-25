Рамос высказался о Неймаре, который может перейти в "Реал"

2 Теги реал мадридпсжсерхио рамоснеймартрансферы

Рамос высказался о Неймаре, который может перейти в "Реал"
Защитник "Реала" Серхио Рамос рассказал, что он думает о бразильском нападающем ПСЖ Неймаре, который может перейти в королевский клуб.

"Неймар является топовым игроком, который входит в топ-3 в мире. Но говорить о его возможном трансфере - это неуважение к великому клубу ПСЖ.

Понятно, что многие трансферы обсуждаются в контексте с "Реалом", так как трансферное окно все еще открыто. Но игроки должны сохранять невозмутимость в такие моменты", - приводит слова Рамоса Goal.

Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар принял решение покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно. На форварда также претендуют "Барселона" и "Ювентус".

Не пропустите: Стало известно, когда "Барселона" сделает новое предложение по Неймару. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Рамос окончательно башкой тронулся,"великий" клуб,игрок топ-3 мира!?Хахаха

Ответить
jugulator
Пьянь

Насчет того, что ПСЖ вряд ли можно называть великим клубом, согласен. А вот Неймар, если не травмирован, вполне входит в топ-3 в мире.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 августа

Главные новости дня: 24 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Севилья Севилья 2 6
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
3 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 2 4
4 Осасуна Осасуна 2 4
5 Мальорка Мальорка 1 3
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 1 3
7 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 1 3
8 Алавес Алавес 1 3
9 Леванте Леванте 2 3
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 1
11 Валенсия Валенсия 1 1
12 Вильярреал Вильярреал 2 1
13 Гранада Гранада 2 1
14 Эйбар Эйбар 2 1
15 Бетис Бетис 1 0
16 Барселона Барселона 1 0
17 Хетафе Хетафе 1 0
18 Леганес Леганес 1 0
19 Сельта Виго Сельта Виго 1 0
20 Эспаньол Эспаньол 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов