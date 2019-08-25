Рамос высказался о Неймаре, который может перейти в "Реал"



Защитник "Реала" Серхио Рамос рассказал, что он думает о бразильском нападающем ПСЖ Неймаре, который может перейти в королевский клуб.

"Неймар является топовым игроком, который входит в топ-3 в мире. Но говорить о его возможном трансфере - это неуважение к великому клубу ПСЖ.

Понятно, что многие трансферы обсуждаются в контексте с "Реалом", так как трансферное окно все еще открыто. Но игроки должны сохранять невозмутимость в такие моменты", - приводит слова Рамоса Goal.

Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар принял решение покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно. На форварда также претендуют "Барселона" и "Ювентус".

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