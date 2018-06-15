Рамос высказался о новом главном тренере сборной Испании

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Рамос высказался о новом главном тренере сборной Испании
Защитник сборной Испании Серхио Рамос заявил, что он поддерживает нового главного тренера команды Фернандо Йерро.

"Завтра для нас начнется Чемпионат Мира-2018, а мы будто находимся в похоронном бюро. Лопетеги был частью нашего проекта, но пора перевернуть страницу. Для этого нет никого лучше Йерро.

Надеюсь, что игра нашей команды останется прежней. Мы можем доказать что-то только на поле и закрыть тему. А после чемпионата каждый сможет высказать свое мнение", – приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, что Испания уволила Лопетеги за день до старта Чемпионата Мира-2018 из-за его переговоров с "Реалом".

Не пропустите: Президент "Реала" оценил увольнение Лопетеги из сборной Испании.  | http://soccernews.ru

 

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