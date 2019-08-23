Рамос высказался о прошлом сезоне "Реала"



Защитник "Реала" Серхио Рамос поделился мыслями о прошлом сезоне.

"Прошлый сезон был одним из сложных в моей карьере, как в профессиональном, так и в личном плане. Если ты ничего не выигрываешь, кроме клубного чемпионата мира, то это отрицательно сказывается на твоем настроении каждый день. После поражений ты не можешь сходить с женой поужинать или с детьми в парк. Тебе необходимо отвлечься и провести время с семьей дома.

Когда мы договорились о съемках документального фильма обо мне, то не могли даже представить, насколько плохим окажется сезон. Но я рад, что люди видели, как мы переживали неудачи. Мы злы сами на себя за то, что не смогли доставить радость фанатам", - приводит слова Рамоса AS.

В прошлом сезоне "Реал" занял третье место в чемпионате Испании, проиграл в матче за Суперкубок УЕФА, вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов и в полуфинале Кубка Испании.

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