Рамос высказался о ситуации с новым контрактом с "Реалом"

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Рамос высказался о ситуации с новым контрактом с "Реалом"

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос сообщил, что он по-прежнему не договорился с королевским клубом о продлении контракта.

"Я бы хотел что-то сказать о новом контракте, но ничего не изменилось. Сейчас мои мысли связаны со скорейшим возвращением на поле и максимально удачным завершением сезона. Новостей о контракте нет. Я хочу насладиться титулом в этом сезоне", - приводит слова Рамоса Marca.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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