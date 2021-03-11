Рамос высказался о ситуации с новым контрактом с "Реалом"

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос сообщил, что он по-прежнему не договорился с королевским клубом о продлении контракта.

"Я бы хотел что-то сказать о новом контракте, но ничего не изменилось. Сейчас мои мысли связаны со скорейшим возвращением на поле и максимально удачным завершением сезона. Новостей о контракте нет. Я хочу насладиться титулом в этом сезоне", - приводит слова Рамоса Marca.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Рамос и Азар близки к возвращению в строй. | http://soccernews.ru