Рамос высказался о судействе в матче с "Бетисом"

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Рамос высказался о судействе в матче с "Бетисом"

Капитан "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о работе арбитра в матче с "Бетисом" (0:1).

"Чем больше мы говорим о судействе, тем хуже оно становится. Нужно уважать арбитров и понять, что они стараются выполнять свою работу как можно лучше. Я не удивлен, что они не дают пенальти нам, но дают их "Барселоне" - приводит слова Рамоса Marca.

Смотрите также обзор матча "Реал" - "Бетис". | http://soccernews.ru

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