Рамос высказался о своем будущем в "Реале"

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Рамос высказался о своем будущем в "Реале"
Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что он уверен в продлении контракта с клубом.

"Журналисты в последнее время много пишут на эту тему, но у меня отличные отношения с клубом. Уверен, что контракт будет продлен. Но сейчас главное - сосредоточиться на матчах чемпионата Испании и Лиги Чемпионов", - приводит слова Рамоса AS.

В нынешнем сезоне 33-летний Рамос провел за "Реал" 31 матч во всех турнирах и забил семь голов. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Рамос может пропустить матч с "Барселоной". | http://soccernews.ru

 
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