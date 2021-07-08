Рамос высказался о своём переходе в ПСЖ
Фото сайт ПСЖ
Новичок ПСЖ Серхио Рамос дал комментарии после подписания контракта с парижским клубом.
"Очень рад присоединиться к ПСЖ. Это большое изменение в моей жизни, новый вызов. Этот день я не забуду никогда. Горд стать частью этого очень амбициозного проекта, присоединиться к команде с отличными игроками. Этот клуб уже зарекомендовал себя на самом высоком уровне и имеет прочную базу. Я хочу продолжать расти вместе с ПСЖ и помочь команде завоевывать титулы", - цитирует 35-летнего испанца официальный сайт "красно-синих".
Центральный защитник перешёл в ПСЖ из "Реала" на правах свободного агента и заключил соглашение на два сезона.
Рамос выступал за "сливочных" с 2005 года, сыграл 671 матч, забил 101 гол и сделал 40 ассистов.
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|Команда
|М
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|1
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|Ренн
|28
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|Лилль
|28
|49
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|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13