Рамос высказался о своём переходе в ПСЖ

Фото сайт ПСЖ

Новичок ПСЖ Серхио Рамос дал комментарии после подписания контракта с парижским клубом.

"Очень рад присоединиться к ПСЖ. Это большое изменение в моей жизни, новый вызов. Этот день я не забуду никогда. Горд стать частью этого очень амбициозного проекта, присоединиться к команде с отличными игроками. Этот клуб уже зарекомендовал себя на самом высоком уровне и имеет прочную базу. Я хочу продолжать расти вместе с ПСЖ и помочь команде завоевывать титулы", - цитирует 35-летнего испанца официальный сайт "красно-синих".

Центральный защитник перешёл в ПСЖ из "Реала" на правах свободного агента и заключил соглашение на два сезона.

Рамос выступал за "сливочных" с 2005 года, сыграл 671 матч, забил 101 гол и сделал 40 ассистов.

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