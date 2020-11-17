Рамос высказался о своих не забитых пенальти в матче Лиги наций со Швейцарией

Защитник сборной Испании и "Реала" Серхио Рамос высказался по поводу своих нереализованных пенальти в матче 5-го тура Лиги наций со Швейцарией (1:1).

"Если бы мне снова пришлось бить пенальти, я бы пробил. Я был бы не собой, если бы поступил иначе. Рекорд за сборную? Большая гордость для меня. Превзойти легендарного Буффона...Когда ты только начинаешь играть, о таких рекордах и не думаешь", - передает слова Рамоса Goal.

Напомним, матч 5-го тура группового этапа Лиги наций с командой Швейцарии стал для Рамоса 177-м в составе сборной Испании.

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