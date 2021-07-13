Рамос высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос поделился мнением о возможном переходе во французский клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси.
"Месси является одним из лучших игроков в мире. Но не я принимаю решение. Я могу высказать мнение по тысяче вещей, но оно не будет решающим. Мне просто нравится быть в окружении лучших футболистов в мире. Мне всегда будет место в моей команде", — приводит слова Рамоса AS.
Напомним, что 34-летний Месси в настоящее время является свободным агентом. "Барселона" пытается подписать новый контракт с аргентинцем, но пока что не может сделать это из-за финансовых ограничений.
Не пропустите: Месси трогательно встретился с женой после возвращения с Кубка Америки (фото). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Фати пропустит подготовку "Барселоны" к сезону
-
"Реал" в августе сыграет товарищеский матч с "Миланом"
-
"Спортинг" подаст в суд на "Интер" из-за Жоау Мариу
-
2
Рамос высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ
-
Райола начал работу по уходу Холанда из "Боруссии"
-
2
Назван состав символической сборной Кубка Америки. Месси и Неймар включены
-
Агент Йоахима Лева высказался о возможном назначении тренера в сборную России
-
Джорджина показала, как она плавает в купальнике под водой (видео)
-
Асенсио определился со своим будущим
-
1
В Англии требуют переиграть финал Евро-2020
-
Азмун рассказал, куда он может уйти из "Зенита"
-
"Интер" показал новую домашнюю форму. В ней есть элементы змеи (видео)
-
Источник: Влашич перейдет в "Милан"
-
Рамос рассказал, будет ли он праздновать гол в ворота "Реала"
-
Вратарь сборной Чехии Вацлик подписал контракт с чемпионом Греции
-
Жириновский назвал главные проблемы российского футбола
-
2
Роналду во второй раз не попал в символическую сборную Евро по версии УЕФА
-
Влашич намекнул на скорый переход в "Милан"
-
"Краснодар" нацелился на нападающего "Специи"
-
Макаров - о карьере в Европе: "Если будет шанс - вцеплюсь в него зубами"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14