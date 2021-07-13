Рамос высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос поделился мнением о возможном переходе во французский клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Месси является одним из лучших игроков в мире. Но не я принимаю решение. Я могу высказать мнение по тысяче вещей, но оно не будет решающим. Мне просто нравится быть в окружении лучших футболистов в мире. Мне всегда будет место в моей команде", — приводит слова Рамоса AS.

Напомним, что 34-летний Месси в настоящее время является свободным агентом. "Барселона" пытается подписать новый контракт с аргентинцем, но пока что не может сделать это из-за финансовых ограничений.

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