Рамос высказался о возможном переходе Погба в "Реал"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал слухи, сватающие в королевский клуб полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Двери "Реала" всегда будут открыты для таких качественных игроков, как Погба. Он выдающийся футболист, показавший свою ценность в "Ювентусе" и "Манчестер Юнайтед". Считаю, что он придаёт команде баланс. Он оказывает очень большое влияние на атаку своей команды и обладает потрясающей физикой", - цитирует Рамоса Express.

Напомним, что "Реал" активно пытался купить Погба минувшим летом, но не сумел договориться с "МЮ" об условиях сделки.

Сам француз хотел перебраться на "Сантьяго Бернабеу", но "красные дьяволы" отказались его отпускать.

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