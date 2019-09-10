Рамос высказался о возможном переходе Погба в "Реал"

Теги реал мадридманчестер юнайтедсерхио рамосполь погба

Рамос высказался о возможном переходе Погба в "Реал"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал слухи, сватающие в королевский клуб полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Двери "Реала" всегда будут открыты для таких качественных игроков, как Погба. Он выдающийся футболист, показавший свою ценность в "Ювентусе" и "Манчестер Юнайтед". Считаю, что он придаёт команде баланс. Он оказывает очень большое влияние на атаку своей команды и обладает потрясающей физикой", - цитирует Рамоса Express.

Напомним, что "Реал" активно пытался купить Погба минувшим летом, но не сумел договориться с "МЮ" об условиях сделки.

Сам француз хотел перебраться на "Сантьяго Бернабеу", но "красные дьяволы" отказались его отпускать.

Не пропустите: Варан высказался о конкуренции в "Реале" между Ареоля и Куртуа. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА решил выкупить трансфер Лукаса Сантоса

ЦСКА решил выкупить трансфер Лукаса Сантоса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов